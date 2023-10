Politia Romana a continuat actiunile pe linia sigurantei scolare in unitatile de invatamant preuniversitar, iar in acest sens, pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si cadrelor didactice, in perioada 20 - 26 octombrie 2023, 10.882 de politisti au actionat in dispozitivele de mentinere a ordinii si sigurantei publice, prin includerea unitatilor de invatamant preuniversitar in itinerariile de patrulare, in special pe timpul venirii si plecarii, la si de la cursuri, a elevilor. ... citeste toata stirea