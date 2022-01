Imagini de la Revelionul ospatarilor din ianuarie 1989. Cum se distrau chelnerii in anul caderii comunismului VIDEO

In comunism si in primii ani de dupa 1990, ospatarii aveau propriul lor Revelion, care se tinea la circa doua saptamani dupa trecerea dintre ani. La Alba Iulia, evenimentul se desfasura in cel mai luxos restaurant din oras si era "condimentat" cu bauturi fine si mancaruri alese. Era cea mai tare petrecere a inceputului de an, la care tineau sa participe multe alte persoane care nu aveau nimic de a face cu meseria de ospatar sau chelner. Era momentul in care ospatarii erau, la randul lor, ... citeste toata stirea