Imagini spectaculoase cu un urs care se balaceste intr-o padure.

Un urs a fost filmat cum se balaceste intr-un ochi de apa intr-o padure din Parcul Natural Bucegi, intr-un video obtinut cu ajutorul unei camere de monitorizare instalata de specialistii Romsilva din cadrul administratiei parcului.Ursii au habitatul in padurile intinse de munte si cele dese din zonele deluroase. In cautarea hranei, ursii fac deplasari lungi, folosindu-si toate simturile, in special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Ursii au centrul mirosului din creier de cinci ori mai dezvoltat ... citeste toata stirea