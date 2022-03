Imagini spectaculoase din Apuseni: o pisica salbatica la panda si cateva ciute in mediul lor natural VIDEO

Reprezentantii Parcului Natural Apuseni prezinta noi imagini video cu viata salbatica a acestei spectaculoase zone din tara. Intr-un material este prezentata o pisica salbatica la pana, iar in altul - ciute in diferite ipostaze."Pisica salbatica in panda. Cele mai dezvoltate simturi ale pisicii salbatice sunt auzul si mirosul. Ca animal nocturn si de amurg, are ochii bine adaptati la vazul de noapte, dar departe de performantele rasului.Tacticile de vanatoare sunt asemanatoare cu ale pisicii ... citeste toata stirea