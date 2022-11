Imbunatatirea programului "Cornul si laptele" din scoli, aprobata de Senat. Care sunt schimbarile propuse

Proiectul prin care se doreste transformarea Programului pentru Scoli al Romaniei "Lapte si Corn" in "Mic Dejun Sanatos" a fost adoptat de Senat. Votul final va fi dat de Camera Deputatilor.Prin aceasta initiativa, se propun, printre altele, portii de produse lactate, fructe si legume acordate in fiecare din cele cinci zile pe saptamana de scoala, in loc de cate trei portii pe saptamana, iar fructe si legume doar de doua ori pe saptamana, cum este in prezent, a anuntat initiatorul proiectului, ... citeste toata stirea