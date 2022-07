Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa. De cand intra in vigoare prevederea din Codul Fiscal

Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal."Ca modificari care au avut loc in aceasta saptamana, as prezenta situatia de la sectorul HoReCa, in care termenul de intrare in vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a optiunii pentru impozit pe ... citeste toata stirea