In judetul Bihor incendiile de vegetatie uscata devastatoare pun in pericol vietile si gospodariile cetatenilor : Peste 270 de hectare de paduri si terenuri afectate in doar doua zile

Atentie: incendiile de vegetatie uscata se pot propaga la gospodariile populatiei, punand in pericol viata si bunurile cetatenilor!Gospodarii si paduri in pericol din cauza actiunilor de igienizare a terenurilor prin arderea vegetatiei uscatePeste 60 de incendii de vegetatie uscata, produse sambata si duminica, in BihorIn perioada 08 - 09 martie a.c., in judetul Bihor s-au produs 61 de incendii de vegetatie uscata, evenimente care au pus in pericol vietile si bunurile oamenilor, precum si ... citește toată știrea