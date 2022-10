In Regiunea Centru a avut loc un moment istoric pentru dezvoltarea tarii noastre

Sala Unirii din Alba Iulia, o locatie reprezentativa pentru trecutul si viitorul Romaniei, a fost din nou gazda pentru un eveniment unic si foarte important pentru procesul de dezvoltare regionala, realizat cu sprijinul fondurilor europene: semnarea Acordului de Parteneriat intre Romania si Comisia Europeana, document in baza caruia Romania va beneficia de alocari nerambursabile in valoare de 31,5 miliarde de euro, fonduri europene, in urmatorii 7 ani, pentru dezvoltarea infrastructurii tarii. ... citeste toata stirea