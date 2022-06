In weekend: RESTRICEsII de circulatie rutiera in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, pe durata evenimentului Alba Fest 2022

Primaria Alba Iulia anunta restrictii de circulatie rutiera pentru autovehicule, in perimetrul intersectiei dintre strada Nicolae Iorga cu strada Muzeului din Cetatea Alba Carolina, in perioada 10 - 12 iunie, pe durata evenimentului "Alba Fest".Astfel, restrictiile sunt valabile:vineri, 10 iunie, in intervalul orar 19:00 - 23:30sambata, 11 iunie, in intervalul orar 19:00 - 01:30duminica, 12 iunie, in intervalele orare 10:30- 13:00 si 19:00 - 23:30Citeste si PROGRAM Alba Fest 2022, la ... citeste toata stirea