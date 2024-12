Incendiu in Mihoesti : o persoana in stop cardio-respirator, evacuata dintr-o locuinta cuprinsa de flacari

Un incendiu a izbucnit astazi intr-o locuinta din localitatea Mihoesti, judetul Alba. Fortele Sectiei de Pompieri Campeni au intervenit rapid pentru stingerea flacarilor si salvarea persoanelor aflate in pericol.Sursa foto : ArhivaPotrivit ISU Alba, incendiul se manifesta in interiorul unei camere, cu ardere mocnita si degajare de fum dens. O persoana a fost evacuata din locuinta, fiind gasita inconstienta si intoxicata cu fum. Victima se afla in stop ... citește toată știrea