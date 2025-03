Incendiu la o casa din Gura Barza, provocat de un cos de fum defect

In aceasta noapte, pompierii Sectiei Brad au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Gura Barza.Pentru misiune au fost alocate doua autospecialele de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD.La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la acoperisul casei, pe o suprafata de aproximativ 40 de metri patrati cu posibilitatea de extindere a flacarilor la o alta constructie aflata in apropiere.Pompierii au localizat si au lichidat incendiul in ... citește toată știrea