Incendiu la o hala cu materiale textile din Alba Iulia, in spatele Hotelului Tara

Detasamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, in aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala in care sunt depozitate materiale textile, situata in spatele Hotelului Tara.Sursa foto : ISU ALBALa fata locului actioneaza doua autospeciale de stingere cu apa si spuma (ASAS) si un echipaj de prim ajutor (EPA) din cadrul ISU Alba.Incendiul se manifesta la o magazie din incinta halei, iar ... citește toată știrea