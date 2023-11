Trei barbati din Alba Iulia, cu varste intre 28 si 54 de ani, sunt cercetati de politistii din municipiu, pentru distrugere din culpa.Acestia au aprins un foc pentru a se incalzi, iar flacarile s-au extins la Sala de sport 1 Mai, care in urma incendiului a fost distrusa in intregime.Pentru stingerea incendiului, au intervenit 6 autospeciale cu un total de 26 de pompieri din trei orase (Alba Iulia, Sebes si Aiud).Sala de sport se afla in spatele Tribunalului Alba Iulia, obiectivul pompierilor ... citeste toata stirea