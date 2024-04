INCENDIU la Sebes. Mai multe deseuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale

Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza in municipiul Sebes. Mai multe deseuri depozitate intr-o cladire dezafectata au luat foc.Potrivit ISU Alba, Sectia de pompieri Sebes a fost solicitata sa intervina pentru localizarea si stingerea unui incendiu in municipiul Sebes.La sosirea fortelor de interventie la locul producerii incendiului acesta se manifesta la mai multe deseuri depozitate intr-o cladire dezafectata.Pompierii au localizat incendiul si lucreaza la stingerea in totalitate a ... citește toată știrea