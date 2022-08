INCENDIU la Sibot: O sura a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompieri din doua judete

Un incendiu a izbucnit miercuri 10 august, in jurul orei 7.00, in localitatea Sibot.Din primele informatii o sura ar fi fost cuprinsa de flacari. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor intervin pompierii din Sebes, pompierii voluntari din Sibot dar si un echipaj de pompieri din Hunedoara.La fata locului pompierii intervin cu patru autospeciale.Misiunea este in dinamica, stire in curs de actualizare.Fiti la curent cu ultimele noutati. Urmariti Alba24.ro si pe Google ... citeste toata stirea