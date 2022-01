Incendiu la un camin de batrani din orasul Abrud: 50 de persoane evacuate de pompieri, trei autospeciale trimise la locul interventiei

Un incendiu a izbucnit miercuri seara, la un Camin Ingrijire Varstnici, situat in orasul Abrud.Pentru localizarea si lichidarea incendiului, intervine Statia de Pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Abrud, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD, 2 ambulante apartinand Serviciului Judetean de Ambulanta.Potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta la tabloul electric cu degajari mari de fum.Incendiul a fost localizat si stins de pomperi, acestia reusind evacuarea in ... citeste toata stirea