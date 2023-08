Un incendiu de vegetatie uscata s-a produs marti, in jurul orei 16.00, in localitatea Vintu de Jos.Din primele informatii, incendiul se manifesta pe un teren din zona strazii 1 Decembrie din localitate.La fata locului intervin pompierii din Sebes alaturi de pompierii voluntari din Vintu de Jos.Incendiul a fost localizat si se lucreaza la stingerea in totalitate a acestuia.Potrivit ISU Alba, arde vegetatie uscata pe aprox 300metri patrati.Urmariti Alba24.ro si pe Google NewsUltimele ... citeste toata stirea