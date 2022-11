Incepe postul Craciunului. Cel mai lung post, este ultima zi in care se mai poate manca de dulce

De marti 15 noiembrie 2022, incepe Postul Craciunului, unul care dureaza 40 de zile, incheindu-se sambata, 24 decembrie.Este al doilea cel mai lung post de peste an, dupa cel al Pastelui, avand 40 de zile.Este ultima zi sau seara, in care crestinii pot manca de dulce (actate, oua si carne) inainte de intrarea in Postul Craciunului.Aceasta zi mai este numita si si "lasatul secului" pentru Postul Craciunului.Termenul "sec" din sintagme precum "lasata secului" sau "mancare de sec" este sinonim ... citeste toata stirea