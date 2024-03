Incepe Simularea la Bacalaureat 2024. Luni, prima proba la Limba si Literatura Romana. Program si reguli la testari

Luni, 4 martie 2024, incepe Simularea la Bacalaureat 2024. Prima proba va fi cea la Limba si Literatura Romana. Subiectele si baremele se publica in fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe pagina de internet a Ministerului Educatiei.Testarile vor incepe la ora 9.00. Elevii vor avea acces in sali pana la ora 8.30. Acestia vor fi distribuiti cate unul in banca, in ordine alfabetica.Simularea este organizata la nivel national de Ministerul Educatiei, in perioada 4 - 7 martie, cu probele scrise ... citește toată știrea