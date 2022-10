Incepe vaccinarea antigripala in judetul Alba: Peste 16.000 doze de vaccin, repartizate medicilor de familie

La nivelul judetului Alba au fost repartizate 32.021de doze de vaccin impotriva gripei, din care au fost distribuite deocamdata medicilor de familie un numar de 16.373 doze.Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1,5 milioane de doze de vaccin gripal sezonier.2022 este primul an in care intreaga cantitate de vaccin comandata de Ministerul Sanatatii ajunge la directiile de sanatate publica si, respectiv, in cabinetele medicilor de familie, incepand cu luna septembrie.In acest sezon ... citeste toata stirea