Inceput de an, in siguranta!

In perioada 1 - 7 ianuarie 2025, peste 180 de politisti au actionat, zilnic, pe raza judetului Alba, pentru prevenirea evenimentelor negative si cresterea sigurantei rutiere. Acestia au utilizat, in fiecare din zile, in medie, 90 de autospeciale, precum si 12 aparate de monitorizare a traficului si inregistrare a vitezei de deplasare a vehiculelor. Masurile luate de politistii au facut ca cetatenii sa petreaca in liniste atat in noaptea de Revelion, cat si in primele zile ale Noului An. In ... citește toată știrea