Peste 5000 de elevi si prescolari au inceput un nou an scolar la Sebes. Consecvent convingerii ca educatia este cel mai important obiectiv al unei administratii publice locale, primarul Dorin Nistor reaminteste ca a alocat un procent de 33% din bugetul Municipiului Sebes aferent anului 2023, adica peste 67 milioane lei pentru invatamant."In lunile de vara am repartizat peste 740.000 lei scolilor pentru investitii, echipamente, reparatii, naveta cadrelor didactice etc. In functie de noile ... citeste toata stirea