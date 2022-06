Inchisoare cu suspendare pentru seful Politiei Locale Alba Iulia. A condus baut si s-a rasturnat cu masina

Seful Politiei Locale Alba Iulia a fost condamnat, in prima instanta, la inchisoare cu suspendare pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Incidentul a avut loc in 25 iulie 2020, pe DJ 107L, pe raza localitatii Totoi din Alba.Ancheta a aratat ca soferul (Marin C.) a condus autoturismul avand o alcoolemie superioara valorii 0,80 grame la mie alcool pur in sange, buletinul de analiza toxicologica indicand o alcoolemie de 2,27 grame la mie la prima proba, respectiv ... citeste toata stirea