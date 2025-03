Incident tensionat in Petrosani : pieton lovit de masina, iar soferul amenintat de patru barbati

Incident rutier si altercatie in Petrosani: pieton lovit de masina si sofer amenintat de patru barbatiAstazi, in jurul orei 14:35, Politia Municipiului Petrosani a fost sesizata cu privire la un incident rutier petrecut in cartierul Colonie, unde un pieton in varsta de 43 de ani ar fi fost lovit de un autoturism condus de un barbat de 40 de ani, din Petrosani.Potrivit informatiilor preliminare, soferul implicat in accident sustine ca, inainte de impact, patru barbati aflati pe o strada din ... citește toată știrea