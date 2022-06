INCIDENT TERIBIL in Alba Iulia: Un minor s-a electrocutat. Este in stare grava

Un incident teribil s-a petrecut in Alba Iulia, joi, 16 iunie, in jurul orei 16.00, in zona Barabant, mai exact in spatele Silozurilor.Din primele informatii, un copil de aproximativ 15 ani s-a electrocutat. Cand pompierii au ajuns la fata locului minorul era in stop cardiorespirator si au fost incepute manevrele de resuscitare.La fata locului intervin pompierii din Alba Iulia alaturi de un echipaj de la Serviciul de Ambulanta.Stire in curs de actualizare.Ultimele articole pe ... citeste toata stirea