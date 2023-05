Un barbat in varsta de 54 de ani din Blaj a fost prins de politisti marti dimineata, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2023, in jurul orei 06:30, politistii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 54 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat ... citeste toata stirea