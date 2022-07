Industria farma pregateste noi vaccinuri impotriva Covid-19. Serul cu nanoparticule, cel mai revolutionar dintre ele

Un nou vaccin impotriva Covid-19 a fost aprobat in SUA. Acesta foloseste o tehnica mai clasica decat ARN mesager si este recomandat adultilor.Agentia americana a medicamentului (FDA) a aprobat miercuri vaccinul Novavax impotriva COVID-19 pentru adultii de 18 ani si peste aceasta varsta, oferind o optiune suplimentara de vaccinare in SUA, in speranta de a-i convinge pe cei reticenti, relateaza AFP.Vaccinul produs de aceasta companie americana este deja disponibil in alte cateva zeci de tari, ... citeste toata stirea