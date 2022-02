Infectat cu SARS-CoV-2, a pus la cale inselaciuni prin metoda "smen". In final a ajuns in arest

Un barbat din Cugir a incercat sa insele mai multe persoane prin metoda "smen". In ziua respectiva acesta trebuia sa se afle in izolare la domiciliu. Barbatul de 44 de ani este banuit de savarsirea mai multor infractiuni de tentativa de inselaciune, in legatura cu care politia a fost sesizata la data de 16 februarie 2022."In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, la data de 15 februarie 2022, ar fi intrat in incinta mai multor magazine de pe raza comunelor Calnic si Sasciori, unde ar incercat ... citeste toata stirea