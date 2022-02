Infractor periculos, condamnat definitiv la 12 ani de inchisoare. A violat o minora cand era arestat la domiciliu

Un infractor periculos din Alba Iulia, care a violat o minora in timp ce se afla in arest la domiciliu, a fost condamnat definitiv la 12 ani si sase luni de inchisoare. C. Florin este unul dintre cei mai prolifici hoti din Alba Iulia. El intra in locuinte aflate in constructie si fura tot ce ii cadea in mana. Actiona doar noaptea si sustragea tot ceea ce considera ca este de valoare, in special scule folosite in activitatile de constructie. O parte dintre bunurile furate le preda unui alt ... citeste toata stirea