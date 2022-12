Ingropatul Anului - obiceiuri de Anul Nou: Plugusorul, Sorcova, mersul cu Capra sau Ursul. Traditii pitoresti si semnificatii

Momentul trecerii in noul an este insotit de o serie de obiceiuri si traditii pitoresti, pastrate din generatie in generatie, in anumite zone rurale din tara.Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la romani "Ingropatul Anului".Momentul trecerii in noul an este insotit de o serie de obiceiuri si traditii pitoresti, pastrate din generatie in generatie, in anumite zone rurale din tara.Citeste si Mesaje de Anul Nou 2023 * ... citeste toata stirea