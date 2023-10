Aproximativ 9,39 milioane de persoane s-au cazat in structurile de primire turistica din Romania (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele opt luni ale anului, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce numarul innoptarilor a fost de 20,488 milioane, in urcare cu 11,6%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, in intervalul 1 ianuarie - 31 august 2023, sosirile turistilor straini au reprezentat 15% ... citeste toata stirea