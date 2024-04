Inscrieri la clasa pregatitoare 2024. Parintii pot depune cereri din 11 aprilie. Documente necesare, model cerere-tip

Inscrieri la clasa pregatitoare 2024. De joi, 11 aprilie, a inceput perioada in care pot fi depuse cereri de inscriere. In clasa pregatitoare sunt inscrisi copiii care au implinit sau implinesc varsta de 6 ani pana la finalul anului.Pana in 10 aprilie s-a derulat evaluarea copiilor care nu au frecventat gradinita sau s-au intors din strainatate. De asemenea, evaluarea dezvoltarii copiilor este si pentru cei care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie.Potrivit ... citește toată știrea