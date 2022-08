Inscrieri la Scoala de Arte si Mestesuguri Alba Iulia 2022, din septembrie. Specializarile disponibile in oferta educationala

Inscrierile pentru anul 2022-2023 la Scoala de Arte si Mestesuguri, din cadrul Centrului de Cultura "Augustin Bena" Alba, incep din 1 septembrie.Aceasta ofera in planul de scolarizare din acest an zeci de specializari.Durata cursurilor este de 2, 3 sau 4 ani, in functie de specializare, pe trei niveluri de studii: incepator, mediu si avansat.Toate specializarile de mestesuguri traditionale se desfasoara fara a fi percepute taxe de scolarizare, cu scopul conservarii si promovarii ... citeste toata stirea