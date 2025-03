Inspectoratul de Jandarmi Alba recruteaza : Inscrieri deschise pana pe 12 martie 2025

Daca iti doresti sa imbraci uniforma Jandarmeriei Romane, pana pe data de 12 martie 2025 inclusiv in zilele de sambata si duminica poti depune cererea de inscriere pentru cele 700 de locuri in scolile militare de subofiteri jandarmi de la Dragasani si Falticeni.Candidatii sunt asteptati sa transmita cererile de inscriere, exclusiv in format electronic, la adresa admitere @iandarmeriaalba.roMai multe detali despre conditiile si criteriile specifice ... citește toată știrea