Inspectorii DSVSA Alba, au dat amenzi de 40.100 lei, in urma controalelor efectuate in minivacanta de 1 Mai

Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au intreprins, in weekendul de 1 Mai, masuri pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare si au derulat activitati pentru protejarea drepturilor si intereselor consumatorilor. Verificarile au fost intensificate avand in vedere cresterea in aceasta perioada a activitatilor de comercializare, preparare si servire a alimentelor."La nivelul DSVSA Alba s-au constituit echipe de control care, in zilele de vineri, sambata si duminica (29 ... citeste toata stirea