Inspectorii DSVSA Alba, au dat amenzi de peste 125.000 lei, in urma controalelor efectuate inainte de Sarbatorile Pascale

Inspectorii sanitar-veterinari si pentru siguranta alimentelor au efectuat, in perioada premergatoare sarbatorilor Pastelui catolic si ortodox, 28 martie-24 aprilie, verificari specifice pentru protejarea sanatatii consumatorilor la toate categoriile de unitati din judetul Alba.In total, la unitatile de alimentatie publica si din industria alimentara, au fost efectuate 348 de actiuni de control, in urma carora au fost aplicate 30 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 125.700 de ... citeste toata stirea