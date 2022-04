Inspectorii scolari vor fi numiti prin detasare pana la finalizarea noii legi a Educatiei. Schimbari luate in calcul de minister

Inspectorii scolari generali si adjuncti vor fi numiti in continuare prin detasare, cel putin pana la finalizarea noii legi a Educatiei.Acest lucru s-ar putea intampla in septembrie 2022 sau cel mai tarziu in septembrie anul viitor, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.De asemenea, inspectoratele scolare judetene ar putea devein directii judetene de invatamant."Este ilogic sa organizezi concursuri pentru inspector scolar judetean pentru ca mai apoi (septembrie 2022 cel mai devreme ... citeste toata stirea