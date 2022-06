Internationalul Nicusor Stanciu, tata pentru a doua oara: A facut anuntul pe Instagram. Cum a sarbatorit in avans, pe teren

Mijlocasul din Alba iulia, internationalul, Nicusor Stanciu, a devenit tata pentru a doua oara. Acesta a facut public marele anunt printr-o postare pe Instagram.Mai mult de atat, in cel mai recent meci al sau, la echipa din China, Wuhan Three Towns, Stanciu a facut anuntul si intr-un stil clasic al fotbalistilor.Mai exact, in timpul meciului de duminica, 27 iunie, in care a dat un gol si o pasa de gol, Stanciu si-a bagat mingea sub tricou, si degetul in gura, cum fac nou nascutii, iar ... citeste toata stirea