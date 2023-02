Interventie a jandarmilor din Arieseni, pentru salvarea unor turisti, ramasi cu masina blocata In zapada

Jandarmii din Arieseni, au intervenit vineri, pentru salvarea unor turisti din Arad, ramasi blocati cu masina in zapada pe Valea Cobles, transmite reprezentantii Jandarmeriei Alba, prin intermediul unui comunicat de presa.In cursul zilei de vineri, patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieseni a intervenit in urma unui apel la 112 pentru a scoate un autoturism blocat in zapada, langa un rau.Este vorba de 3 turisti cazati in zona, toti din judetul Arad, ... citeste toata stirea