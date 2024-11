Interventie dramatica a pompierilor din Alba Iulia : doua persoane prinse sub o placa de beton in Bucerdea Vinoasa

Echipajele de salvare au intervenit contracronometru dupa ce doua persoane au fost surprinse sub o placa de beton, in urma unor lucrari efectuate intr-o gospodarie din localitatea Bucerdea Vinoasa.Detasamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit de urgenta in localitatea Bucerdea Vinoasa, comuna Ighiu, pentru a salva doua persoane prinse sub o placa de beton. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, ambele ... citește toată știrea