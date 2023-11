O interventie a pompierilor din Sebes alaturi de Salvamont Alba, are loc duminica dimineata, pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe o stanca, intre localitatile Calnic si Capalna.Din cauza multiplelor traumatisme pe care le prezinta barbatul in urma cazaturii de pe stanca, echipele de interventie au facut apel la interventia elicopterului SMURD.Potrivit ISU Alba, din informatiile preliminare ar fii vorba despre o persoana care in timp ce se afla la vanatoare ar fi alunecat si cazut de ... citeste toata stirea