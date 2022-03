Interventii ale pompierilor din Blaj, pentru stingerea a 3 incendii

Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Blaj, au avut miercuri, o zi "de foc".Pentru a face fata valului de incendii, conducerea Garzii de Interventie Blaj, a suplimentat personalul in serviciu cu personalul aflat in tura libera.Salvatorii au chemati sa intervina pentru stingerea unui incendiu, in localitatea Manarade.La scurt timp alte doua incendii au izbucnit, unul in municipiul Blaj, iar celalalt in comuna Valea Lunga.In localitatea Manarade, a ... citeste toata stirea