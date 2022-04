IPJ Alba: 200 de politisti asigura masuri de ordine in weekend-ul de 1 Mai. 11 aparate radar, folosite la capacitate maxima

In weekend, aproximativ 200 de politistii din Alba vor actiona, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de ordine si siguranta publica a manifestarilor specifice organizate in contextul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, 1 Mai, transmite Inspectoratul de Politie Judetean.Politistii din structurile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale si alte formatiuni vor folosi, zilnic, in medie, 100 de autospeciale si vor actiona pentru prevenirea evenimentelor negative si ... citeste toata stirea