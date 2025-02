ISU Alba organizeaza lectii de prim ajutor pentru parinti si copii in Alba Mall

In weekendul 1-2 martie 2025, ISU Alba - UPU-SMURD va organiza o serie de lectii teoretice si practice destinate parintilor si copiilor, pentru a invata cum sa actioneze corect in situatii de urgenta. Evenimentul va avea loc in incinta Alba Mall si va include activitati educationale esentiale, care pot face diferenta intre viata si moarte.Printre temele abordate vor fi:- Acordarea primului ajutor in caz de inec in randul sugarilor si copiilor (in urma ingerarii de mancare, obiecte sau ... citește toată știrea