ITM Alba: Amenda de 140.000 de lei pentru munca "la negru". 7 persoane, depistate fara forme legale de angajare

Inspectorii ITM Alba au depistat 7 persoane fara forme legale de angajare, in urma controalelor din ultima saptamana. A fost aplicata o amenda in valoare de 140.000 de lei si trei de avertismente.In domeniul relatiilor de munca, in perioada 26 februarie - 1 martie au fost controlate 16 de unitati, cu 1.463 de angajati. Au fost constatate 25 deficiente si aplicate trei sanctiuni.Este vorba despre o amenda in valoare de 140.000 lei (pentru 7 persoane depistate in lucru fara forme legale de ... citește toată știrea