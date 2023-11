Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de 9.500 de lei si au aplicat peste 20 de avertismente, dupa controale la firme din judet.Au descoperit si noua persoane care muncea fara forme legale de angajare.In perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 30 de angajatori, care au in total 1.089 de salariati.Inspectorii au identificat 53 nereguli si au aplicat patru sanctiuni: trei amenzi in valoare totala de 26.000 lei ( din care o amenda de 20. ... citeste toata stirea