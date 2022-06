Jandarmeria Alba are un nou sef. Pasca Tudor Gheorghe este noul comandant

Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Alba Iulia, are un nou inspector - sef.Este vorba despre locotenent-colonel Pasca Tudor-Gheorghe, care il inlocuieste la conducerea institutiei pe colonel Giurea Marius Claudiu a fost imputernicit comandant la Brigada Speciala de Interventie" Vlad Esepes" a Jandarmeriei Romane.Domnul locotenent-colonel Tudor-Gheorghe Pasca are varsta de 40 de ani si activeaza in cadrul IJJ Alba de 17 ani. Intre responsabilitatile sale s-au numarat coordonarea ... citeste toata stirea