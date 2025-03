Jandarmeria intre frica, abuz si lipsa de profesionalism: cine plateste pentru umilirea cetatenilor?

Ceea ce s-a intamplat in fata Biroului Electoral Central nu a fost doar un incident izolat sau o scapare de moment a fortelor de ordine. A fost, din pacate, inca o dovada ca in Romania, institutiile menite sa protejeze cetatenii au devenit uneori instrumente de intimidare si represiune, adesea manuite stangaci, dar cu efecte devastatoare.Protestatarii adunati acolo nu au venit cu arme, nu au fost violenti, nu au pus in pericol ordinea publica. Erau oameni obisnuiti, parinti cu copii, tineri, ... citește toată știrea