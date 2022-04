Jandarmii din Alba la datorie, de sarbatoarea Floriilor si a Pastelui Catolic

Crestinii ortodocsi praznuiesc in acest sfarsit de saptamana Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele.Cu acest prilej, jandarmii din Alba, vor asigura ordinea si siguranta publica in acest sfarsit de saptamana, fiind prezenti in apropierea lacasurilor de cult unde vor avea loc slujbe religioase, dar vor desfasura si actiuni punctuale sau de patrulare, in cooperare cu celelalte institutii abilitate.Jandarmii din Alba, vor fi prezenti in 38 de locatii pe timpul desfasurarii ... citeste toata stirea