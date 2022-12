Jandarmii din Alba la datorie In minivacanta de Craciun: Peste 200 de cadre se vor afla in teren

Peste 200 de jandarmi din Alba, vor asigura masuri suplimentare de ordine si siguranta publica in zonele de competenta, in perioada minivacantei de Craciun.In aceste zile de sarbatoare vrem sa ne asiguram ca veti petrece in siguranta, sens in care, pe toata raza judetului Alba, aproximativ 240 de jandarmi vor fi prezenti pentru buna desfasurare a manifestarilor cultural-artistice si religioase, sprijiniti de efective din cadrul altor structuri de ordine si siguranta publica.Avand in vedere ca ... citeste toata stirea